Trump: “Khamenei junior non è accettabile, vogliamo qualcuno che porti pace in Iran”. La sfida di Teheran: “Li aspettiamo”

ROMA – Donald Trump ha dichiarato che non accetterebbe che il figlio dell’ex guida suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, prenda il potere. “Il figlio di Khamenei è un peso leggero”, ha detto il presidente degli Stati Uniti in un’intervista alla testata Axios. “Devo essere coinvolto nella scelta, come con Delcy Rodriguez, l’attuale leader del Venezuela”.Trump ha aggiunto: “Il figlio di Khamenei non è accettabile per me; vogliamo qualcuno che porti pace e armonia all’Iran”.

LA SFIDA DI TEHERAN AGLI USA: “VOGLIONO INVADERCI? SARÀ UN DISASTRO PER LORO”

Intervistato dalla Nbc News, il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato che l’Iran è pronto a respingere un’invasione terrestre del Paese da parte degli Stati Uniti. E si è mostrato sfidante: non hanno intenzione di firmare negoziati nè di chiedere un cessate il fuoco. Se gli Stati Uniti dovessero promuovere un’invasione da terra? “Li stiamo aspettando”, ha risposto Araghchi. Aggiungendo: “Siamo fiduciosi di poterli affrontare, e questo sarebbe un grande disastro per loro”.

Ha detto ancora Araghchi: “Non vediamo alcun motivo per cui dovremmo impegnarci ancora una volta con coloro che non sono stati onesti nel negoziare e non lo fanno e non avviano i negoziati in buona fede”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it