Trump: Kiev non mostra interesse per la pace, non riprendiamo gli aiuti militari

Roma, 10 mar. (askanews) – L’Ucraina non ha mostrato abbastanza interesse nel raggiungere la pace perché gli Stati Uniti riprendano gli aiuti militari, ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“Penso che firmeranno l’accordo sui minerali. Ma noi vogliamo che lo facciano, voglio che vogliano la pace, giusto? Come lo dimostrano?… Beh, al momento non lo hanno dimostrato nella misura in cui avrebbero dovuto. Penso che al momento non lo abbiano fatto, ma penso che lo faranno, e penso che diventerà evidente nei prossimi due o tre giorni”, ha detto Trump ai giornalisti , rispondendo alla domanda se avrebbe ripreso gli aiuti militari se l’accordo sui minerali fosse stato firmato.

La Casa Bianca ha confermato che sono in corso consultazioni sia con la Russia che con l’Ucraina e il nuovo incontro sull’accordo di pace si terrà in Arabia Saudita questa settimana.

Un portavoce del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha dettola scorsa settimana che tutta l’assistenza militare all’Ucraina è stata sospesa dal 4 marzo. Mercoledì, il Consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Mike Waltz ha confermato che c’è stata una pausa negli aiuti militari degli Stati Uniti all’Ucraina e ha detto che potrebbe essere revocata se i negoziati sull’accordo sulle terre rare avranno successo.

Il 28 febbraio, Trump ha incontrato il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a Washington per firmare l’accordo, ma è stato annullato in seguito al loro acceso scambio di battute di fronte ai giornalisti nello Studio Ovale.