Trump: “La battaglia del voto finirà alla Corte Suprema”.

AGI – “La battaglia del voto finirà alla Corte Suprema”, assicura Donald Trump. Il presidente interviene dopo Joe Biden – che ha parlato con fiducia della sua vittoria imminente – per marcare ancora una volta la linea: “Se contate i voti legali sto facilmente vincendo. Se contate i voti illegali… loro stanno cercando di rubarci le elezioni”.

Così Trump contesta il fatto che lo scrutinio sia ancora in corso e sottolinea “l’incredibile numero di ricorsi” presentati dal Grand Old Party. È la sua prima apparizione in pubblico dall’Election Night, quando ha reclamato la vittoria contro lo sfidante democratico Joe Biden.

