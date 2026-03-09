martedì, 10 Marzo , 26
HomeAttualitàTrump: la guerra contro l’Iran è praticamente terminata
trump:-la-guerra-contro-l’iran-e-praticamente-terminata
Trump: la guerra contro l’Iran è praticamente terminata
Attualità

Trump: la guerra contro l’Iran è praticamente terminata

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

Roma, 9 mar. (askanews) – La guerra contro l’Iran “è quasi terminata”: lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato dalla Cbs. “Penso che la guerra sia praticamente terminata. Non hanno più una Marina, né comunicazioni, né aviazione”, ha proseguito Trump, che alla domanda se avesse un messaggio per la nuova Guida Suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, ha risposto: “Non ho alcun messaggio per lui. Nessuno, di nessun tipo”.

Oggi Trump, inoltre, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin. Un colloquio incentrato sui conflitti in Ucraina e Iran, lo ha riferito il consigliere del capo del Cremlino, Yuri Ushakov, citato dalla agenzie di stampa russe.

Secondo Ushakov, il colloquio è avvenuto su iniziativa del presidente americano. Il consigliere del Cremlino ha quindi precisato che i due leader hanno discusso in particolare “della situazione relativa al conflitto con l’Iran e dei negoziati bilaterali in corso per una risoluzione alla crisi ucraina, a cui partecipano rappresentanti degli Stati Uniti”.

Previous article
Opposizione lavora a risoluzione unitaria in vista comunicazioni di Meloni mercoledì
Next article
Centrosinistra converge su Iran, restano distanze su Ucraina

POST RECENTI

Attualità

Morto Umberto Allemandi, fondatore del Giornale dell’arte: aveva 88 anni

Milano, 9 mar. (askanews) – E’ morto oggi Umberto Allemandi, fondatore e direttore de Il Giornale dell’arte e della casa editrice che porta il suo...
Attualità

Iran, Eurogruppo teme una stagflazione innescata da shock energia

Roma, 9 mar. (askanews) – Per l’economia europea, le ricadute della crisi in Iran dipenderanno da durata e gravità del conflitto. "Se ci fosse una...
Attualità

Centrosinistra converge su Iran, restano distanze su Ucraina

Roma, 9 mar. (askanews) – Il lavoro è in corso, proseguirà anche domani, il centrosinistra non vuole sprecare la posizione unitaria raggiunta la scorsa settimana...
Attualità

Opposizione lavora a risoluzione unitaria in vista comunicazioni di Meloni mercoledì

Roma, 9 mar. (askanews) – Sono in corso contatti tra i leader dell’opposizione per sondare la possibilità di arrivare mercoledì con una risoluzione unitaria, in...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.