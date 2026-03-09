Trump: la guerra contro l’Iran è praticamente terminata

Roma, 9 mar. (askanews) – La guerra contro l’Iran “è quasi terminata”: lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato dalla Cbs. “Penso che la guerra sia praticamente terminata. Non hanno più una Marina, né comunicazioni, né aviazione”, ha proseguito Trump, che alla domanda se avesse un messaggio per la nuova Guida Suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, ha risposto: “Non ho alcun messaggio per lui. Nessuno, di nessun tipo”.

Oggi Trump, inoltre, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin. Un colloquio incentrato sui conflitti in Ucraina e Iran, lo ha riferito il consigliere del capo del Cremlino, Yuri Ushakov, citato dalla agenzie di stampa russe.

Secondo Ushakov, il colloquio è avvenuto su iniziativa del presidente americano. Il consigliere del Cremlino ha quindi precisato che i due leader hanno discusso in particolare “della situazione relativa al conflitto con l’Iran e dei negoziati bilaterali in corso per una risoluzione alla crisi ucraina, a cui partecipano rappresentanti degli Stati Uniti”.