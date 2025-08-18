Trump: “La guerra in Ucraina finirà”. E Zelensky apre al trilaterale con Putin: “Sono pronto”

ROMA – “La guerra finirà, quando non lo so dire ma finirà. Questo signore lo vuole, come Putin. E tutto il mondo è stanco di questa guerra”. E’ quanto ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso del suo incontro alla Casa Bianca con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyj che ha dato il suo ok a un incontro con il presidente russo: “Dobbiamo mettere fine a questa guerra, sono pronto per il trilaterale”.

“Non posso dire che ci sarà la fine della guerra ma noi vogliamo far cessare le uccisioni. Ci sono buone possibilità di arrivare a questo fine- dice il presidente Usa- lavoreremo affinchè, se ci sarà una pace, questa sarà duratura. Non parliamo di due anni per poi tornare come oggi. Faremo il possibile”. “Io non ho parlato di cessate il fuoco. Sarebbe positivo da avere. Ma strategicamente parlando noi vogliamo una pace duratura”, ribadisce

“Se sono pronto a ritirarmi dai territori? Ci sono diversi feriti e morti. Da anni. Dobbiamo fermare la Russia e abbiamo bisogno del sostegno americano ed europeo”. Così il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyj, nel corso del suo incontro alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti e apre alle elezioni in Ucraina: “Sono certamente favorevole alle elezioni. Dobbiamo farle, in condizioni di sicurezza. Ma durante la guerra non si possono tenere”. Ora, “è importante riarmare l’Ucraina. Abbiamo bisogno di tutto: un esercito ucraino forte e anche di missioni di addestramento e intelligence. Ne discuteremo”.

(Foto da X @WhiteHouse)

