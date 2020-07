Trump, la scuola, Kayne West e i libri al vetriolo

AGI – Non c’è coronavirus che tenga: scuole e università devono riaprire. E’ tassativo Donald Trump che ha convocato alla Casa Bianca funzionari dell’Istruzione di tutto il Paese per un evento durato un giorno intero. “Faremo pressione sui governatori e su tutti gli altri perchè le scuole vengono riaperte“, avverte il presidente, minimizzando i rischi della pandemia mentre negli Usa i contagi superano quota 3 milioni. “E’ quello che vogliono tutti. Lo vogliono le mamme, lo vogliono i papà e lo vogliono i ragazzi”, spiega il tycoon, definendo “ridicolo” il fatto che atenei come Harvard abbiano optato per corsi solo on line.

