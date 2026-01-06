martedì, 6 Gennaio , 26

Ucraina, Palazzo Chigi: “Usa e Europa compatti, passi avanti su garanzie per Kiev”

(Adnkronos) - Europa e Stati Uniti compatti nel...

‘Domani scuole chiuse a Roma’, la fake news vola su WhatsApp

(Adnkronos) - 'Scuole chiuse domani a Roma', la...

CES 2026: Roborock lancia il primo robot al mondo dotato di un’architettura wheel-leg e stringe un accordo con il Real Madrid Football Club

(Adnkronos) - Roborock, leader globale nella robotica domestica...

Lecce-Roma 0-2, il match in diretta

(Adnkronos) - Lecce e Roma si affrontano nel...
trump,-l’affronto-di-maduro:-“voleva-imitare-la-mia-danza”
Trump, l’affronto di Maduro: “Voleva imitare la mia danza”

Trump, l’affronto di Maduro: “Voleva imitare la mia danza”

DALL'ITALIA E DAL MONDOTrump, l'affronto di Maduro: "Voleva imitare la mia danza"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Nicolas Maduro “saliva sul palco e provava a imitare un po’ la mia danza. E’ una persona violenta, ha torturato e ucciso milioni di persone”. Donald Trump, in un evento dei deputati repubblicani, si sofferma per qualche secondo sull’operazione condotta dagli Stati Uniti in Venezuela, con la cattura del presidente Nicolas Maduro. Tra il serio e il faceto, il presidente americano ricorda gli ‘show’ del leader di Caracas negli ultimi eventi pubblici. Maduro, come hanno evidenziato anche i media americani, si è distinto per atteggiamenti spavaldi, quasi a considerare un bluff i messaggi di Washington. Questo atteggiamento avrebbe spinto Trump ad accelerare e a ordinare l’attacco. 

 

La ‘Trump Dance’ torna anche in un altro passaggio dell’intervento. “Mia moglie odia quando ballo. Lei è una persona di classe, mi dice che ballare come faccio io non è presidenziale. Ma io sono diventato presidente. Tutti vogliono che io balli, lei odia quando lo faccio”, dice il presidente. “Mi dice ‘puoi immaginare FDR che balla?’. Forse c’è una storia che lei ignora…”, dice Trump evidenziando che Melania Trump, evidentemente, ignora che Franklin Delano Roosevelt era costretto su una sedia a rotelle per una malattia. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.