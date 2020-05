Trump lancia l’offensiva contro la Cina

(AGI) – Il presidente americano, Donald Trump, passa all’offensiva contro la Cina: rompe i rapporti con l’Oms “perché controllata da Pechino” e annuncia sanzioni contro i dirigenti del partito comunista a Hong Kong perché non hanno rispettato la parola data sull’autonomia.

Non solo: sarà vietato l’ingresso negli Usa a cinesi ritenuti “pericolosi” per la sicurezza, uno sbocco delle accuse di rubare proprietà intellettuali americana. Infine, Trump accusa la Cina di non aver rispettato gli accordi con Washington e dichiara finite le esenzioni dettate dallo status speciale di cui godeva Hong Kong.

In un intervento di una manciata di minuti alla Casa Bianca,

