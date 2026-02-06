trump-lancia-trumprx:-nuovo-sito-per-l’acquisto-di-farmaci-scontati

“Siamo stanchi di sovvenzionare il resto del mondo, non accadrà più”

Roma, 6 feb. (askanews) – L’amministrazione Trump ha lanciato TrumpRx, un sito web che, nelle intenzioni, aiuterà i pazienti ad acquistare direttamente a prezzi scontati farmaci su prescrizione, in un momento in cui assistenza sanitaria e costo della vita sono preoccupazioni crescenti per gli americani.”Risparmierete una fortuna”, ha dichiarato il presidente Donald Trump durante la presentazione del sito, “e questo è molto positivo per l’intero sistema sanitario”. Il sito web ospitato dal governo non è una piattaforma per l’acquisto diretto di medicinali. È strutturato come un facilitatore, che indirizza gli americani verso i siti di vendita diretta ai consumatori delle aziende farmaceutiche, dove possono effettuare gli acquisti. Fornisce inoltre coupon da utilizzare in farmacia. Il sito ha esordito con oltre 40 farmaci, inclusi medicinali per la perdita di peso come Ozempic e Wegovy.Trump ha sottolineato che i prezzi più bassi sono stati resi possibili dalle sue pressioni sulle aziende farmaceutiche in materia di prezzi, affermando di aver chiesto che applicassero negli Stati Uniti gli stessi costi praticati in altri paesi. Ha aggiunto che, di conseguenza, i costi dei farmaci su prescrizione aumenteranno all’estero.”Siamo stanchi di sovvenzionare il resto del mondo”, ha detto nel corso dell’evento serale alla Casa Bianca. L’amministrazione pubblicizza sconti consistenti, anche se non è chiaro quale impatto concreto avranno questi cambiamenti sui bilanci familiari. Il sito include una clausola di esclusione di responsabilità secondo cui i prezzi “potrebbero essere ancora più bassi” per le persone con assicurazione, dato che sono indicati i “prezzi a carico del paziente”. Inoltre, alcuni consumatori potrebbero poter utilizzare farmaci generici disponibili, che costano meno rispetto ai medicinali di marca.