Trump lancia un ultimatum ad Hamas: “Accordo entro domenica alle ore 18 o sarà l’inferno”

ROMA – Il Presidente USA Donald Trump ha fissato per domenica 5 ottobre alle 18 (ora di Washington D.C.) il termine ultimo per Hamas: accettare il piano di pace presentato dagli Stati Uniti oppure affrontare “l’inferno, come nessuno ha mai visto prima”. L’annuncio è arrivato in un lungo messaggio pubblicato su Truth Social.

Nel post Trump ha definito Hamas “una minaccia spietata e violenta”, affermando che “più di 25.000 suoi soldati” sarebbero già stati uccisi e che i restanti sarebbero “circondati e militarmente intrappolati”.

L’inquilino della Casa Bianca ha inoltre invitato i civili palestinesi a lasciare le aree di Gaza considerate a rischio, assicurando che sarebbero “assistiti da chi è pronto ad aiutarli”.

IL PIANO

Il piano proposto è articolato in 20 punti, che includono alcune condizioni considerate centrali:

-il rilascio immediato di tutti gli ostaggi, vivi e la restituzione dei corpi dei deceduti;

-il disarmo di Hamas e la consegna delle armi;

-un cessate il fuoco immediato e la sospensione delle operazioni israeliane;

-la creazione di un organismo internazionale di supervisione incaricato di gestire la transizione e la ricostruzione a Gaza;

-l’esclusione di Hamas dalla futura governance del territorio.

Trump ha affermato che il piano è stato condiviso da Israele e da diversi Paesi della regione, sottolineando che si tratta dell’”ultima possibilità” anche per i combattenti di Hamas rimasti in vita.

La scadenza di domenica sera viene presentata quindi come ultimativa: “Ci sarà pace in Medio Oriente in un modo o nell’altro”, ha scritto Trump, chiedendo ad Hamas di “rilasciare subito tutti gli ostaggi” per evitare nuove azioni militari.

