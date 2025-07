trump-lascia-il-resort-di-golf-in-scozia-e-riparte-per-gli-usa

Si chiude il viaggio nel Paese

Roma, 29 lug. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato la tenuta scozzese di Balmedie per recarsi in una base aerea da cui ripartire verso gli Stati Uniti.Si chiude così la visita in Scozia, terra natale di sua madre, nel corso della quale Trump ha inaugurato il Trump International Golf Links di Aberdeen, fatto partite di golf, annunci diplomatici e commerciali, incontri come quello con Ursula von der Leyen e dichiarazioni a tutto campo che hanno discutere.