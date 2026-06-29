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Trump: l’Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha
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Trump: l’Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha

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By Redazione-web

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Roma, 29 giu. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha scritto oggi su Truth che “l’Iran ha chiesto un incontro”, aggiungendo: “Si terrà domani a Doha”.

Intanto, la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in un’intervista a Fox News, ha dichiarato: “Per quanto ci riguarda, noi stiamo rispettando la nostra parte del cessate il fuoco” con l’Iran. Leavitt ha poi ribadito quanto dichiarato dal vice presidente americano JD Vance, ossia che “alla violenza risponderemo con la violenza”, aggiungendo: “Ci sono stati attacchi contro navi mercantili e gli Stati Uniti hanno risposto”.

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