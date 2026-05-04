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Trump: l’Iran sarà spazzato via dalla faccia della Terra se attacca le navi Usa
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Trump: l’Iran sarà spazzato via dalla faccia della Terra se attacca le navi Usa

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Roma, 4 mag. (askanews) – L’Iran sarà “spazzato via dalla faccia della Terra” se attaccherà le navi statunitensi impegnate nel Project Freedom. Lo ha minacciato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Trump ha fatto queste dichiarazioni durante un’intervista a Fox News, aggiungendo di ritenere che la Repubblica islamica sia diventata “molto più malleabile” nei negoziati di pace.

Il presidente americano ha inoltre sottolineato che il rafforzamento militare degli Stati Uniti nella regione è in corso. “Abbiamo più armi e munizioni di qualità molto più elevata rispetto a prima”, ha detto Trump, “Abbiamo le migliori attrezzature. Abbiamo materiale in tutto il mondo. Abbiamo basi in tutto il mondo. Sono tutte fornite di equipaggiamento. Possiamo usare tutto questo materiale, e lo faremo, se necessario”.

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