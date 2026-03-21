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Trump: “Lo Stretto di Hormuz? a noi non serve, se ne occupi l’Europa”

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By Redazione-web

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In un modo o nell’altro “a un certo punto si aprirà da solo”

Washington, 21 mar. (askanews) – Gli Stati Uniti non hanno bisogno dello Stretto di Hormuz – attraverso cui passa la gran parte del traffico mondiale di petrolio e gas naturale e una notevole quantità di cargo commerciali sulla rotta Est-Ovest – ma l’Europa e i Paesi dell’Estremo Oriente sì. E’ quanto ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un punto stampa con i reporter fuori dalla Casa Bianca. Trump ha sottolineato che finora gli alleati europei della Nato non hanno voluto fornire supporto in un’eventuale operazione di messa in sicurezza dello Stretto, bloccato dai bombardamenti iraniani in ritorsione per l’attacco aereo su vasta scala lanciato da Usa e Israele contro la Repubblica islamica.”Stiamo andando molto bene laggiù. Nel complesso stiamo andando molto bene”, ha detto Trump, “sapete noi non utilizziamo lo Stretto (di Hormuz). Proprio no. Gli Stati Uniti… Non ne abbiamo bisogno. L’Europa ne ha bisogno. La Corea, il Giappone, la Cina e molti altri. Quindi dovranno occuparsene un po’ loro”.”È una manovra militare semplice, relativamente sicura”, ha sostenuto, “ma occorre un grande appoggio, nel senso che servono navi, serve una certa capacità operativa. La Nato potrebbe aiutarci, ma finora non ha avuto il coraggio di farlo, e anche altri potrebbero darci una mano. Ma, sapete, noi non utilizziamo (lo Stretto di Hormuz). Sapete, a un certo punto, si aprirà da solo”.

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