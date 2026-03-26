giovedì, 26 Marzo , 26

A Meloni l’interim del Turismo: “Ringrazio Santanchè”

(Adnkronos) - Giorgia Meloni assume l'interim del ministero...

Urso: “Cosmoprof mostra vetrina Made in Italy, export settore cresce nonostante crisi”

(Adnkronos) - "La cosmetica rappresenta una componente strategica...

‘GialappaShow’, tutto sulla nuova stagione: data, cast e parodie

(Adnkronos) - Tra conferme e volti nuovi, torna...

Sostenibilità, Cicchiello (Anci): “Puntare su riciclo”

(Adnkronos) - “L’Unione Europea ha spostato gli obiettivi...
HomeVideo NewsTrump: Maduro affronterà altri processi negli Stati Uniti
trump:-maduro-affrontera-altri-processi-negli-stati-uniti
Trump: Maduro affronterà altri processi negli Stati Uniti
Video News

Trump: Maduro affronterà altri processi negli Stati Uniti

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

“Contestata solo una parte di quello che ha fatto”

Washington, 26 mar. (askanews) – Donald Trump afferma che Nicolas Maduro, comparso davanti a un giudice a New York, dovrà affrontare in futuro “altri processi” negli Stati Uniti. Parlando ai giornalisti durante una riunione di governo alla Casa Bianca, il presidente Usa ha detto che all’ex leader venezuelano finora sarebbe stata contestata solo una parte delle accuse e che altri casi verranno portati avanti.”La situazione in Venezuela è stata una grande operazione militare – ha detto Trump – prendere un uomo molto, molto pericoloso Nicolas Maduro che ha ucciso molte persone, ha costretto persone a entrare nel nostro Paese. Incredibile. Ha svuotato le sue prigioni in Venezuela, ha svuotato le sue prigioni nel nostro Paese, e spero che a un certo punto venga contestata anche questa accusa, perché è una grossa accusa che ancora non è stata formulata. Dovrebbe esserlo. Ha svuotato le sue prigioni nel nostro Paese ed è stato un grande fornitore di droga diretta nel nostro Paese. E adesso è stato catturato e, sapete, immagino che gli verrà garantito un processo equo. Ma immagino che arriveranno altri processi perché gli hanno contestato solo… Gli hanno fatto causa solo per una frazione del genere di cose che ha fatto. Saranno presentati altri casi, come probabilmente sapete”, ha concluso il presidente Usa.

Previous article
A Meloni l’interim del Turismo: “Ringrazio Santanchè”
Next article
Fi, S.Craxi: la priorità adesso è rilanciare l’azione politica

POST RECENTI

Video News

A Milano la colazione è protagonista sul tram

Colazione 100% vegetale e proteica tra le strade della cittàMilano, 26 mar. (askanews) - La colazione, per 7 italiani su 10, è un momento fondamentale...
Video News

Fi, S.Craxi: la priorità adesso è rilanciare l’azione politica

"Io sono alla ricerca non di tessere ma di idee"Roma, 26 mar. (askanews) - "Adesso la priorità è rilanciare l'azione politica del partito occupandoci della...
Video News

Tempesta su Doha, pioggia e fulmini sulla capitale del Qatar

Strade allagate e auto nell'acqua durante il violento acquazzoneDoha, 26 mar. (askanews) - Pioggia battente e fulmini su Doha, dove un forte temporale ha colpito...
Video News

Il GialappaShow torna più irriverente e ricco che mai

Primo co-conduttore insieme al Mago Forest JovanottiMilano, 26 mar. (askanews) - Il GialappaShow torna con una formula che negli anni si è rinnovata mantenendo fede...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.