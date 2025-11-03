trump:-“maduro-ha-i-giorni-contati”,-ma-esclude-una-guerra-con-il-venezuela

lunedì, 3 Novembre , 25

DALL'ITALIA E DAL MONDOTrump: "Maduro ha i giorni contati", ma esclude una guerra con il Venezuela
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Donald Trump ha inviato segnali contrastanti sul potenziale intervento degli Stati Uniti in Venezuela, minimizzando le preoccupazioni di una guerra imminente contro la nazione sudamericana ma affermando che i giorni del suo leader Nicolás Maduro sono contati. Le dichiarazioni del presidente, rilasciate durante un’intervista alla Cbs, giungono mentre gli Stati Uniti stanno radunando unità militari nei Caraibi e hanno condotto numerosi attacchi contro presunte navi dedite al traffico di droga, uccidendo decine di persone . 

Alla domanda, durante il programma 60 Minutes, se gli Stati Uniti avrebbero dichiarato guerra al Venezuela , Trump ha risposto: “Ne dubito. Non credo”. Tuttavia, quando gli è stato chiesto se i giorni di Maduro come presidente fossero contati, ha risposto: “Direi di sì. Penso di sì, sì”.  

Maduro, che negli Stati Uniti è stato incriminato per reati di droga, ha accusato Washington di aver usato il traffico di droga come pretesto per “imporre un cambio di regime” a Caracas e impadronirsi del petrolio venezuelano. 

Nelle ultime settimane, più di 15 attacchi statunitensi contro imbarcazioni nei Caraibi e nel Pacifico hanno causato la morte di almeno 65 persone; l’ultimo è avvenuto sabato, suscitando critiche da parte dei governi della regione. Washington non ha ancora reso pubblica alcuna prova che i suoi obiettivi stessero contrabbandando stupefacenti o rappresentassero una minaccia per gli Stati Uniti.  

 

 

