Trump mandava segretamente test Covid all’amico Putin: “Non dirlo a nessuno, ti odieranno”

ROMA – “Per favore, non dire a nessuno che me li hai mandati”. “Non mi interessa…”. “No, no. Non voglio che tu lo dica a nessuno perché la gente si arrabbierà con te, non con me. A loro non importa di me”. Parlavano così, al telefono, Vladimir Putin e Donald Trump in piena pandemia. Trump non era già più Presidente degli Stati Uniti, ma secondo il nuovo libro in uscita di Bob Woodward, “War”, i due erano rimasti segretamente in contatto.

Citando un collaboratore dell’ex presidente, Woodward scrive che ci sono state “fino a sette” telefonate tra i due, da quando Trump ha lasciato la Casa Bianca. Woodward svela anche che nel pieno della pandemia Trump aveva inviato a Putin, isolatosi per paura di contrarre il virus, dei test per il Covid.

Woodward racconta un momento a Mar-a-Lago in cui Trump dice a un suo assistente di lasciare la stanza “per fare una telefonata privata con il presidente russo Vladimir Putin”.

