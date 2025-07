trump-minaccia-dazi-al-100%-contro-la-russia:-“putin-delude,-parla-di-pace-ma-bombarda-di-notte”

ROMA – Un ultimatum di 50 giorni alla Russia: se Vladimir Putin non raggiungerà un accordo di pace con l’Ucraina, gli Stati Uniti imporranno “dazi fino al 100%” su tutti i beni russi e su quelli provenienti da Paesi che continueranno a commerciare con Mosca.

L’annuncio è di Donald Trump, nel corso di un incontro alla Casa Bianca con il segretario generale della NATO, Mark Rutte.

Trump ha usato toni durissimi, lasciando intendere che la pazienza nei confronti del Cremlino si è esaurita:

“Sono molto, molto deluso da Putin. Pensavo avremmo già un accordo. Invece, niente. Parla di pace, poi bombarda di notte. Non possiamo accettarlo.”

I DAZI SECONDARI

La misura annunciata non riguarderebbe solo i prodotti russi, ma includerebbe anche “dazi secondari” destinati a chiunque continui a fare affari con la Russia, seguendo una logica già utilizzata in passato per le sanzioni internazionali.

“Utilizzo il commercio per molte cose”, ha detto Trump. “È un ottimo strumento per risolvere i conflitti.”

Si tratterebbe dunque di una strategia a tenaglia: colpire la Russia direttamente e al contempo isolare economicamente Mosca, scoraggiando qualsiasi supporto economico da parte di terzi.

“LE ARMI ALL’UCRAINA LE PAGANO GLI EUROPEI”

Trump ha anche annunciato il trasferimento di sistemi di difesa aerea Patriot all’Ucraina, ma ha precisato che i costi saranno a carico degli alleati europei. Una mossa che rientra nella sua linea politica di lungo corso, improntata alla riduzione dell’impegno finanziario diretto degli Stati Uniti nei conflitti esteri.

Secondo El País, l’ex presidente starebbe preparando una proposta formale per rendere strutturale l’uso dei dazi come strumento di pressione internazionale in caso di guerra, rilanciando il suo modello di diplomazia “coercitiva ma negoziabile”.

UN MESSAGGIO ANCHE ALL’EUROPA

Con l’ipotesi di dazi secondari, le ripercussioni potrebbero toccare anche l’Europa, nel caso in cui alcuni Paesi mantengano relazioni commerciali con la Russia. La Commissione europea non ha ancora reagito ufficialmente, ma alcune fonti diplomatiche a Bruxelles parlano già di un possibile scontro tra Washington e l’UE, qualora le misure colpiscano indirettamente imprese europee.

