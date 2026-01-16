venerdì, 16 Gennaio , 26

‘Lady Golpe’, chiesto processo per calunnia

(Adnkronos) - La procura di Roma ha chiesto...

E’ morto Tony Dallara, da ‘Come prima’ a ‘Romantica’ cambiò la canzone italiana

(Adnkronos) - Il cantante Tony Dallara, pseudonimo di...

Strage di Bologna, le motivazioni della Cassazione: “Accertato contributo Bellini, suo alibi falso”

(Adnkronos) - “È stata ampiamente accertata la presenza...

Amadeus torna in Rai? Di Liberatore chiarisce: “Nessun dialogo in cantiere”

(Adnkronos) - Amadeus di nuovo in Rai? "Per...
trump-minaccia-dazi-per-chi-ostacola-piani-per-la-groenlandia
Trump minaccia dazi per chi ostacola piani per la Groenlandia

Trump minaccia dazi per chi ostacola piani per la Groenlandia

Video NewsTrump minaccia dazi per chi ostacola piani per la Groenlandia
Redazione-web
Di Redazione-web

Dopo che Paesi europei hanno mandato militari

Milano, 16 gen. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha dichiarato che potrebbe imporre dazi commerciali ai paesi che non sostengono i suoi piani di acquisizione della Groenlandia, parte del territorio della Nato insieme con la Danimarca. “Potrei imporre dazi ai paesi che non accettano la Groenlandia, perché abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale”, ha dichiarato Trump durante una tavola rotonda sulla salute alla Casa Bianca.Il tutto dopo che Francia, Svezia, Germania e Norvegia, a cui si sono uniti Paesi Bassi, Finlandia e Regno Unito, hanno annunciato l’invio di personale militare in vista di nuove esercitazioni nell’Artico. L’invio di truppe europee in Groenlandia per un’esercitazione mira a inviare un segnale, non solo a Trump. Mentre per quanto riguarda la posizione italiana, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha specificato che è nostro interesse tenere insieme il nostro Occidente in ottica Nato, “non servono i frazionamenti”.”Non credo che lo schieramento di truppe in Europa abbia alcun impatto sul processo decisionale del presidente e non abbia alcun impatto sul suo obiettivo di acquisire la Groenlandia”, ha affermato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, durante una conferenza stampa ieri.Intanto una delegazione bipartisan del Congresso degli Stati Uniti è a Copenaghen per una visita a sostegno della Danimarca e della Groenlandia, sostenendo che le ambizioni di Donald Trump sulla vasta isola artica non rappresentano l’opinione pubblica americana.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.