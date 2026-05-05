trump-minaccia-di-inviare-una-portaerei-al-largo-di-cuba

Roma, 5 mag. (askanews) – Il presidente Usa Donald Trump ha detto di nuovo che sta valutando la possibilità di inviare la portaerei USS Abraham Lincoln al largo di Cuba dopo la soluzione della crisi con l’Iran.

Trump aveva già formulato una minaccia analoga la scorsa settimana.

“Forse sulla via del ritorno dall’Iran, quando avremo finito quella situazione, se volete farne una dopo l’altra, fermeremo la portaerei Abraham Lincoln, la portaerei più splendida che abbia mai visto. Fermeremo la Abraham Lincoln a un paio di centinaia di yard dalla costa e li guarderemo se vorranno fare qualcosa”, ha detto Trump all’emittente Salem News, parlando di Cuba.