Trump minaccia una causa alla BBC per 1 miliardo di dollari

Trump minaccia una causa alla BBC per 1 miliardo di dollari

New York, 10 nov. (askanews) – Gli avvocati del presidente Donald Trump hanno minacciato di citare in giudizio la BBC per un montaggio fuorviante di un video del 6 gennaio 2021, in cui Trump si rivolgeva ai suoi sostenitori prima dell’assalto al Campidoglio.

In una lettera inviata all’emittente britannica e condivisa con Fox News Digital, il team legale di Trump ha chiesto una ritrattazione del documentario dove Trump affermava: “E combatteremo. Combatteremo con tutte le nostre forze.” Secondo i legali, il video omette la parte in cui si invita a marciare “pacificamente e patriotticamente”.

“La mancata ottemperanza non lascerà al presidente Trump altra scelta che perseguire tutti i rimedi legali disponibili”, si legge nella lettera, che preannuncia una possibile causa per danni non inferiori a un miliardo di dollari se la BBC non agirà entro il 14 novembre.

Il caso ha già avuto ripercussioni interne: due alti funzionari della BBC si sono dimessi e il presidente dell’emittente ha inviato una lettera di scuse al Parlamento britannico.

