sabato, 23 Agosto , 25
trump-mostra-la-coppa-del-mondo,-il-sorteggio-del-2026-a-washington
Trump mostra la Coppa del Mondo, il sorteggio del 2026 a Washington

Trump mostra la Coppa del Mondo, il sorteggio del 2026 a Washington

Video NewsTrump mostra la Coppa del Mondo, il sorteggio del 2026 a Washington
Redazione-web
Di Redazione-web

“Renderemo le nostre città molto, molto sicure”

Washington, 23 ago. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mostra alla stampa il trofeo della Coppa del Mondo FIFA dopo aver annunciato che il sorteggio per la Coppa del Mondo 2026 si terrà al Kennedy Center di Washington, DC, il 5 dicembre. “Solo il presidente della FIFA, i presidenti dei paesi e poi chi vincerà potranno toccarlo”, ha detto il presidente della FIFA Gianni Infantino a Trump.Il presidente USA si è impegnato a ripristinare la sicurezza nel Paese, affermando che dopo Washington, DC, la polizia federale verrà dispiegata a Chicago che è un disastro.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.