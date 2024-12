Trump nominato dal Time Persona dell’anno per la seconda volta

Prima volta era stata nel 2016 quando era stato eletto presidente

New York, 12 dic. (askanews) – Dopo una rinascita politica “senza pari nella storia americana”, il presidente eletto Donald Trump è stato nominato Persona dell’anno 2024 dalla rivista Time. E’ stato scelto da una rosa iniziale di 10 personaggi di spicco ed è la seconda volta che viene scelto da Time come Persona dell’anno: era già avvenuto nel 2016 a seguito della sua vittoria alle elezioni presidenziali. La sua prima apparizione sulla copertina del prestigioso settimanale risale invece al 1989. Nell’intervista con il periodico, il presidente eletto ha affermato che le sorti elettorali sono cambiate dopo il tentativo di assassinio del 13 luglio, quando, con il volto insanguinato, ha alzato un pugno in aria. “Molte persone hanno cambiato idea in quel momento, ci sono stati 72 giorni di rabbia” e ha affermato di essere tornato al potere perché “il Paese era arrabbiato”. In questa cruciale intervista Trump ha parlato di quelli che saranno i suoi primi atti ufficiali dopo il suo insediamento alla Casa Bianca del 20 gennaio 2025 a cominciare dal perdonare la maggior parte dei rivoltosi del 6 gennaio al Campidoglio. Poi ha affermato che firmerà altri ordini esecutivi per riprendere la costruzione del muro al confine con il Messico e avvierà la deportazione di massa pianificata per espellere oltre 11 milioni di immigrati clandestini.Trump è il primo presidente, dopo Grover Cleveland alla fine del 1800, a tornare alla Casa Bianca dopo aver perso una precedente corsa presidenziale. La copertina del presidente eletto segue quella dello scorso anno dedicata a Taylor Swift che è diventata la prima Persona dell’anno a essere riconosciuta per il suo successo nelle arti. La cantante pop in campagna elettorale si era schierata a favore di Kamala Harris.