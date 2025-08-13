mercoledì, 13 Agosto , 25
Trump: "Non credo di poter convincere Putin a non bombardare i civili"
ROMA – “Non credo di poter convincere Putin a non bombardare i civili, perché ci ho provato in passato e lui ha continuato a lanciare missili”. Donald Trump comincia ad affrontare la realtà, ma a due giorni dal vertice Usa-Russia in Alaska resta fermo sul proposito: “Voglio che la guerra finisca”, dice il presidente degli Stati Uniti. Seguono, come da copione, le minacce: ci saranno “gravi conseguenze se la Russia non accetta la fine della guerra”.

Le dichiarazioni di Trump arrivano dopo quella che lui stesso definisce “un’ottima call con i leader europei e Zelensky”. La videoconferenza di pre-allineamento a cui assegna addirittura un voto: “Le darei 10. Incontreremo Putin e quindi chiamerò il presidente Zelensky e poi gli altri leader”. Quelli che prima della riunione aveva definito “persone fantastiche”.

“Se il primo incontro con Putin va bene – continua Trump – ci sarà un secondo a breve con Putin e Zelensky al quale parteciperò anche io se vorranno. Il primo incontro è preparatorio”.
