Trump non molla: “Ho vinto io con 71 milioni di voti legali”

AGI – ​Donald Trump non si rassegna all’esito del voto nelle presidenziali degli Stati Uniti e ribadisce, su Twitter: “Gli osservatori non sono stati ammessi nelle sale di conteggio. Ho vinto le elezioni, ho ottenuto 71.000.000 voti legali. Sono successe cose brutte che i nostri osservatori non sono stati autorizzati a vedere. Non è mai successo prima. Milioni di schede per posta sono state inviate a persone che non le hanno mai chieste!”.

Invece, secondo il corrispondente di Fox News dalla Casa Bianca, John Roberts, Trump si prenderà qualche giorno per confrontarsi con il suo team legale “per vedere se può contestare il risultato delle elezioni.

