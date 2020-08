AGI – Il governatore del Wisconsin, Mandela Barnes, ha dichiarato che il Presidente Usa, Donald Trump, non dovrebbe recarsi a Kenosha – nel Wisconsin, appunto – questa settimana e che la sua presenza non sarebbe utile vista la concomitanza con le proteste in corso per il ferimento di Jacob Blake da parte della polizia.

Il capo della Casa Bianca si recherà, probabilmente, martedì a Kenosha per incontrare le forze dell’ordine e valutare i danni causati dalle proteste. “Le osservazioni incendiarie che il Presidente ha fatto hanno alimentato ulteriore animosità e divisione su ciò che sta accadendo a Kenosha –

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “Trump non venga a Kenosha”, ha detto il governatore del Wisconsin proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento