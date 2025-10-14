martedì, 14 Ottobre , 25
trump:-“non-volevo-chiedere-la-grazia-per-netanyahu-ma-era-il-momento-perfetto”
Trump: “Non volevo chiedere la grazia per Netanyahu ma era il momento perfetto”

Trump: “Non volevo chiedere la grazia per Netanyahu ma era il momento perfetto”

DALL'ITALIA E DAL MONDOTrump: "Non volevo chiedere la grazia per Netanyahu ma era il momento perfetto"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non aveva programmato di chiedere al presidente di Israele Isaac Herzog la grazia per il premier israeliano Benjamin Netanyahu durante il suo discorso alla Knesset. Ma ”era il momento perfetto, non credete?”, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One di ritorno dall’Egitto, ”stava ricevendo tantissimi applausi. Se non li avesse avuti, non avrei chiesto la grazia”. Netanyahu è stato incriminato per corruzione, frode e abuso di ufficio in tre casi diversi, ma collegati tra loro. 

Trump ha confermato che venerdì riceverà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. ”Credo di sì”, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano conferma a bordo dell’Air Force One. In precedenza Zelensky aveva annunciato che ”questa settimana” si sarebbe recato alla Casa Bianca. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.