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Trump, nuovo attacco a Italia e Spagna: “Per loro va bene se l’Iran ha un’arma nucleare”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Trump, nuovo attacco a Italia e Spagna: “Per loro va bene se l’Iran ha un’arma nucleare”

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(Adnkronos) –
“Non sono contento dell’Italia e della Spagna. Per loro va bene se l’Iran ha un’arma nucleare”. E’ il nuovo attacco che Donald Trump sferra contro Italia e Spagna. Il presidente americano critica i paesi europei per il mancato sostegno agli Stati Uniti nella guerra contro l’Iran. La posizione assunta dall’anima europea della Nato, secondo Trump, equivale a dire sì all’ipotesi che Teheran si doti di armi atomiche.  

“Chiunque tolleri che l’Iran possieda un’arma nucleare non è molto intelligente. Sarebbe una cosa terribile in futuro se fosse mai permesso all’Iran di avere un’arma nucleare”, dice rispondendo alle domande dei cronisti alla Casa Bianca. “Ci sarebbero problemi come il mondo non ha mai visto prima, e questo non accadrà”, aggiunge. “A parte questo, al momento non hanno una marina… né un’aeronautica. Sono state annientate. Non hanno niente. Non hanno una difesa antiaerea. Non hanno un radar. L’Iran vuole raggiungere un accordo perché, in sostanza, non ha più un esercito. E vuole raggiungere un’intesa, ma io non sono soddisfatto” della proposta formulata da Teheran.
 

Le nuove accuse a Italia e Spagna arrivano dopo le dichiarazioni con cui Trump ha prospettato l’ipotesi di ridurre la presenza di truppe americane in Europa. Il presidente ha fatto esplicito riferimento ai soldati di stanza in Germania, in Italia e in Spagna. Il numero 1 della Casa Bianca ha inaugurato la linea dura da settimane. Il presidente accusa l’anima europea della Nato di non aver sostenuto gli sforzi degli Stati Uniti nella guerra contro l’Iran. In particolare, ai paesi del Vecchio Continente è stata chiesta collaborazione per sbloccare lo Stretto di Hormuz, paralizzato dall’Iran dall’inizio della guerra e ora oggetto del blocco navale a stelle e strisce. “Non avevamo bisogno dell’aiuto di nessuno, ma volevo vedere cosa avrebbero fatto”, ha detto Trump ieri rispondendo alle domande dei cronisti nello Studio Ovale. “Tutti i paesi hanno detto che non avrebbero voluto essere coinvolti: ce ne ricorderemo”, ha aggiunto. L’annuncio di oggi sembra una conferma. 

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