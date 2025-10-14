martedì, 14 Ottobre , 25

Energia, Bertini (Enea): “Efficienza e rinnovabili devono andare in parallelo”

(Adnkronos) - “Nessuno può essere contrario all’efficientamento energetico,...

Tabacco, Prandini: “Con contratti filiera garantiamo futuro a nuove generazioni”

(Adnkronos) - "Possiamo dire che grazie al lavoro...

Sabrina Colle: “Mia vita dedicata alla ripresa di Sgarbi. Io megera? Calunnia”

(Adnkronos) - Sabrina Colle, la compagna di Vittorio...

Uomini e Donne, chi è la nuova tronista Sara Gaudenzi?

(Adnkronos) - Sara Gaudenzi è la nuova tronista...
trump,-nuovo-elogio-a-meloni:-“ispirazione-per-tutti”.-la-premier:-“molto-gentile,-amico-mio”
Trump, nuovo elogio a Meloni: “Ispirazione per tutti”. La premier: “Molto gentile, amico mio”

Trump, nuovo elogio a Meloni: “Ispirazione per tutti”. La premier: “Molto gentile, amico mio”

DALL'ITALIA E DAL MONDOTrump, nuovo elogio a Meloni: "Ispirazione per tutti". La premier: "Molto gentile, amico mio"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Donald Trump continua a lusingare Giorgia Meloni. Dopo i complimenti sul suo aspetto fisico – “E’ bellissima” – ieri a Sharm el Sheikh, il presidente degli Stati Uniti, su Truth, loda la nostra premier per il suo libro. “Giorgia Meloni, la grande (in maiuscolo, ndr) presidente del Consiglio dell’Italia, ha scritto un nuovo libro, ‘Io sono Giorgia: le mie radici, i miei principi’ – inizia the Donald -. Giorgia sta facendo un incredibile lavoro per le meravigliose persone dell’Italia, e questo libro esplora il suo percorso di fede, famiglia e amore per la patria, che le hanno dato la saggezza e il coraggio necessari per servire la sua nazione e rendere orgoglioso il suo popolo”. “Lei è un’ispirazione per tutti”, conclude Trump. 

 

Il messaggio, ovviamente, non passa inosservato a Meloni. Che ripostandolo sui suoi canali social, risponde (e lo tagga): “Molto gentile, amico mio! Io penso che sia importante che la gente sappia chi sei e da dove vieni per controllare se sei sincero nel tuo percorso politico”. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.