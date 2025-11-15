sabato, 15 Novembre , 25

Napoli, Nunzia Cappitelli trovata morta in casa: autopsia per chiarire le cause della morte

(Adnkronos) - Un femminicidio dopo una colluttazione oppure...

The Voice Senior vince il prime time, 22,6% di share per Rai1

(Adnkronos) - Vittoria di Rai1 nel prime time...

Atp Finals, oggi semifinale Alcaraz-Auger Aliassime: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz torna in campo. Oggi,...

Ex Ilva, la segretaria Cisl: “Molto preoccupati, serve forte intervento dello Stato”

(Adnkronos) - Rispetto alla situazione dell'ex Ilva "siamo...
trump:-operazioni-contro-il-narcotraffico-stanno-dando-risultati
Trump: operazioni contro il narcotraffico stanno dando risultati

Trump: operazioni contro il narcotraffico stanno dando risultati

Video NewsTrump: operazioni contro il narcotraffico stanno dando risultati
Redazione-web
Di Redazione-web

“Non ho ancora deciso” su operazioni contro Venezuela

Milano, 15 nov. (askanews) – Il Comando Sud degli Stati Uniti, responsabile militare della sicurezza nei Caraibi, in America Centrale e in America del Sud, ha diffuso le immagini di un altro attacco aereo statunitense contro una nave che trasportava secondo i militari Usda trafficanti di droga il 10 novembre nel Mar dei Caraibi.Il blitz rientra nel lancio dell’operazione Southern Spear, contro i “narco-terroristi” annunciata dal segretario alla Guerra degli Stati uniti Pete Hegseth.L’amministrazione del presidente Donald Trump accusa il governo venezuelano di inazione contro il narcotraffico. E da settembre , gli USA hanno già lanciato attacchi missilistici contro navi venezuelane sospettate di trasportare droga.”Ho più o meno deciso. Non posso dirvi quale sarà la mia decisione, ma ho più o meno deciso”, ha dichiarato Trump dall’Air Force One riguardo al Venezuela.”Vedremo cosa succederà. Non posso dirvi di cosa si tratta, ma abbiamo fatto molti progressi con il Venezuela per quanto riguarda il contrasto al traffico di droga”, ha concluso Trump.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.