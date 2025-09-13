sabato, 13 Settembre , 25
Trump ora dice che per fermare Putin basta imporre nuovi dazi… alla Cina

ROMA – Donald Trump torna a battere i pugni sul tavolo dell’Alleanza Atlantica. In un messaggio diffuso sul suo social, Truth, il Presidente degli Stati Uniti detta la sua ennesima ricetta per chiudere la partita ucraina: stop totale al petrolio di Mosca da parte di tutti i membri Nato e stangata commerciale alla Cina.

“Sono pronto a varare sanzioni dure contro la Russia – scrive – ma solo quando l’intera alleanza smetterà di comprare il suo greggio. È stato sconvolgente vedere certi Paesi continuare a rifornirsi da Putin: così si indebolisce ogni forza negoziale. Ditemi quando siete pronti. Io lo sono”.

Nel pacchetto trumpiano c’è anche la Cina, considerata l’ago della bilancia della guerra. L’idea è imporre dazi compresi tra il 50 e il 100 per cento, da azzerare soltanto una volta concluso il conflitto. “Pechino ha una presa fortissima su Mosca, e solo colpendola frontalmente si può spezzare questo legame tossico”.
