Trump: “Ora sono immune al Covid. Forse per sempre”

AGI – Il presidente americano, Donald Trump, non solo è in “ottima forma” ma secondo le ultime rilevazioni di medici della Casa Bianca, ha anche acquisito una forma di immunità al Covid-19. E questo lo fa sentire invincibile, pronto ad affrontare questi ultimi giorni decisivi di campagna elettorale.

“Il presidente è in ottima forma, pronto a combattere”, ha dichiarato lui in un’intervista telefonica a Fox News. “Sembra che ne sia immunizzato”, ha aggiunto Trump parlando del coronavirus. “I medici della Casa Bianca dicono che non posso più trasmetterlo“. I dettagli non sono chiari. “Sembra che io sia immune,

