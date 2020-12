Trump ordina il ritiro delle truppe dalla Somalia

AGI – Dopo l’Afghanistan e l’Iraq, è la Somalia il nuovo tassello del disimpegno militare statunitense che Donald Trump sta attuando in queste ultime settimane alla Casa Bianca. Il Pentagono ha ordinato il ritiro quasi totale delle truppe statunitensi di stanza nella nazione africana, dove erano impegnate da 13 anni nella guerra ai jihadisti di al-Shabaab. A Mogadiscio resterà solo una piccola parte del contingente attuale. Il grosso dei circa 700 effettivi all’inizio dell’anno prossimo verrà dislocato nelle basi americane in Kenya e Gibuti e tornerà in Somalia solo per condurre brevi missioni antiterrorismo.

La missione in Somalia non ha un grande rilievo per l’opinione pubblica statunitense ma è un importante ingranaggio della strategia globale di Washington contro il terrorismo islamico.

