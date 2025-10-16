trump-parla-con-putin-prima-dell’incontro-con-zelensky:-“conversazione-lunga,-riferiremo-al-termine”

ROMA – “Sto parlando ora con il presidente Putin. La conversazione è in corso, piuttosto lunga, e riferirò il contenuto — come farà anche il presidente Putin — al termine. Grazie per la vostra attenzione su questo tema”.

Con questo messaggio pubblicato su Truth Social, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di essere in conversazione con il presidente russo Vladimir Putin.

Il colloquio, definito “lungo e in corso”, arriva alla vigilia dell’incontro previsto domani alla Casa Bianca con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La telefonata si inserisce in un momento di forte tensione diplomatica, mentre Washington valuta la fornitura di missili a lungo raggio Tomahawk a Kiev, un tema che Mosca considera una “linea rossa”.

Fonti statunitensi citate dai media internazionali parlano di un tentativo di “riaprire canali diretti di dialogo” tra Washington e il Cremlino, in vista di possibili negoziati per la stabilità europea e il contenimento delle ostilità. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata sul contenuto della conversazione, ma entrambe le parti – ha scritto Trump – “riferiranno al termine”.

La telefonata si svolge mentre continuano gli attacchi russi contro infrastrutture energetiche ucraine, in un conflitto che entra ormai nel suo quarto anno.

Domani, alla Casa Bianca, Trump riceverà Zelensky per un colloquio bilaterale in cui si discuteranno “sicurezza, confini e sostegno economico”, secondo quanto anticipato dalla portavoce della presidenza americana.

Il Cremlino non ha rilasciato dichiarazioni immediate, ma secondo l’agenzia Tass, Putin avrebbe definito “importante” mantenere “canali di comunicazione aperti anche nei momenti di disaccordo”.

