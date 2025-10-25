sabato, 25 Ottobre , 25

MotoGp Malesia, gara Sprint: Bagnaia torna a vincere, secondo Alex Marquez

(Adnkronos) - Torna al successo Pecco Bagnaia. Nella...

Ultimi temporali poi torna il sole, su anche il termometro: previsioni meteo

(Adnkronos) - Ultimo fine settimana di piogge e...

Stanotte torna l’ora solare e si dorme un’ora in più

(Adnkronos) - È arrivato il momento: questa notte...

Violenze sessuali su bambini e video scambiati online, cinque arresti in Piemonte

(Adnkronos) - Violenze sessuali su bambini riprese in...
trump-partito-per-missione-in-asia:-“mi-piacerebbe-incontrare-kim”
Trump partito per missione in Asia: “Mi piacerebbe incontrare Kim”

Trump partito per missione in Asia: “Mi piacerebbe incontrare Kim”

DALL'ITALIA E DAL MONDOTrump partito per missione in Asia: "Mi piacerebbe incontrare Kim"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Donald Trump è atteso in Asia per la sua prima missione nella regione del suo secondo mandato alla Casa Bianca. E ha detto che gli piacerebbe incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un durante la tappa in Corea del Sud, dopo le visite in Malaysia e Giappone. “Mi piacerebbe, sa che stiamo andando lì”, ha detto il tycoon giornalisti alla Casa Bianca prima della partenza. A chi gli chiedeva se fosse possibile un faccia a faccia con Kim, dopo l’ultimo del 2019, ha risposto: “Non lo so, glielo abbiamo fatto sapere, sa che sto andando” nella regione. E ha aggiunto: “Vado molto d’accordo con lui”. 

“Abbiamo molto di cui parlare con il presidente Xi Jinping e lui ha molto di cui parlare con noi”, ha poi detto Trump parlando dei rapporti Usa-Cina. “Penso sarà un incontro positivo”, ha aggiunto sul faccia a faccia atteso la prossima settimana in Corea del Sud con il leader cinese e mentre in Malaysia si tiene un nuovo round di colloqui commerciali tra le due superpotenze. 

“Sì, penso ci incontreremo”, ha quindi detto il presidente Usa ai giornalisti riguardo la possibilità di un incontro nel fine settimana in Malaysia con il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva. E, sulla possibilità di ridurre i dazi al Brasile, ha risposto: “Alle giuste condizioni”. 

Lula è arrivato in queste ore in Malaysia, hanno riferito i media locali, dove parteciperà al summit dell’Asean come Paese ospite.  

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.