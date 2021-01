Trump pensa a Mar-a-Lago per il dopo. Ma i vicini non lo vogliono

AGI – Con la presidenza ormai agli sgoccioli (mancano meno di tre settimane all’Inauguration Day), Donald Trump pensa al ‘dopo’, in particolare a dove trasferirsi: la First Family cerca una nuova casa ma alcuni tra coloro che potrebbero essere i loro nuovi vicini, gli abitanti dell’esclusiva comunità di Palm Beach in Florida, puntano i piedi e hanno ingaggiato una battaglia per tenere i Trump a distanza.

Un gruppo di persone che abita nei pressi del club di Mar-a-Lago, la proprietà di Trump, ha chiesto alle autorità di impedire al magnate di trasferirsi nella località in modo permanente; e ha chiamato in causa un accordo stipulato quasi 30 anni fa che vieta al tycoon di stabilire la propria residenza sulla proprietà.

