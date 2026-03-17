Trump: penso che avrò l’onore di prendere Cuba

Roma, 17 mar. (askanews) – Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha dichiarato di aspettarsi “l’onore di prendere Cuba”, mentre l’isola è alle prese con un blackout totale legato alla crisi energetica. Lo riferiscono i media Usa.

Parlando con i giornalisti alla Casa bianca, Trump ha affermato: “Credo che avrò l’onore di prendere Cuba. Che io la liberi o la prenda, penso di poter fare qualsiasi cosa voglia”.

Il presidente ha sottolineato che gli Stati uniti sono in trattativa con L’Avana sul futuro del paese, definendo Cuba “una nazione molto indebolita in questo momento”. Secondo quanto riportato, durante i colloqui funzionari statunitensi avrebbero chiesto la rimozione del presidente Miguel Diaz-Canel.

Washington ha intensificato la pressione sull’isola dopo aver interrotto le forniture di petrolio dal Venezuela e minacciato misure contro i paesi che esportano energia verso Cuba, contribuendo alla crisi della rete elettrica.

Il presidente cubano ha ribadito che eventuali negoziati dovranno avvenire nel rispetto della sovranità nazionale e senza interferenze negli affari interni.