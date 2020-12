Trump pone il veto alla legge sulla Difesa da 740 miliardi 

Il presidente Donald Trump ha posto il veto sul National Defense Authorization Act da 740 miliardi di dollari rinviando la misura sui fondi per il Pentagno nel 2021 al Congresso. Lo ha reso noto la Casa Bianca.

“La mia amministrazione riconosce l’importanza della legge (di Difesa). Sfortunatamente la legge non include misure cruciali di sicurezza nazionale e include clausole che non rispettano i militari e la storia dei nostri militari, contraddicendo gli sforzi della mia amministrazione per mettere l’America al primo posto nelle nostra azioni di sicurezza nazionale e di politica estera: è un regalo alla Cina e alla Russia”,

