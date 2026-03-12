giovedì, 12 Marzo , 26
Trump: possiamo rendere quasi impossibile la ricostruzione dell’Iran
La minaccia: “Se colpiamo alcune infrastrutture a Teheran”

Joint Base Andrews (Maryland), 12 mar. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato l’Iran di rendere la sua ricostruzione “quasi impossibile”. Trump ha parlato da Joint Base Andrews. “Sono abbastanza al capolinea – ha detto riferendosi agli iraniani – non significa che smetteremo subito, ma non hanno marina, non hanno aeroporti, non hanno antiaerea, sistemi di controllo, stiamo colpendo il paese senza freni”. Trump ha aggiunto che “adesso ci occuperemo molto seriamente dello stretto (di Hormuz, ndr)”. Poi, la minaccia: “Possiamo colpire zone di Teheran e altri posti, che se lo facciamo, sarà praticamente impossibile per loro ricostruire il paese. E non vogliamo farlo, ma possiamo eliminare le loro capacità di generare energia elettrica in un’ora e ci metteranno 25 anni a ricostruirla. Quindi, idealmente, non lo faremo”.

