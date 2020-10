AGI – Il presidente americano, Donald Trump, potrebbe avere una “ricaduta” dopo che è stato dimesso dall’ospedale dove era ricoverato per coronavirus. Lo ha affermato il noto virologo Anthony Fauci, alla luce del ritorno alla Casa Bianca di Trump. “Non sono coinvolto nelle sue cure”, ha sottolineato il responsabile del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, “ma il problema è che è ancora abbastanza presto nella malattia e non è un segreto che, se si guarda al decorso clinico delle persone a volte, quando si è nel lasso di tempo di cinque-otto giorni, si può avere una ricaduta”. “È improbabile che accadrà”,

L’articolo “Trump potrebbe avere una ricaduta”, avverte Anthony Fauci proviene da Notiziedi.

