Trump: potrei incontrare Putin “molto presto”

Il presidente Usa: penso voglia che la guerra finisca, anche Zelensky

Roma, 17 feb. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che potrebbe incontrare “molto presto” Vladimir Putin, aggiungendo di credere che il presidente russo secondo lui vuole fermare i combattimenti in Ucraina. “Non c’è un tempo stabilito, ma potrebbe essere molto presto”, ha detto Trump ai giornalisti dopo un volo sull’Air Force One, quando gli è stato chiesto se ci fossero aggiornamenti su un potenziale incontro imminente in Arabia Saudita tra i due leader. Secondo Trump anche Zelensky vuole che cessino i combattimenti: “Entrambi vogliono che la guerra finisca in fretta” ha aggiunto.