trump,-prima-di-vedere-sinner-alcaraz,-annuncia-nuove-sanzioni-a-russia

Milano, 7 set. (askanews) – Donald Trump prima di lasciare la Casa Bianca per New York – per assistere alla finale maschile degli US Open tra Sinner e Alcaraz all’Arthur Ashe Stadium, dove è apparso in tribuna – ha detto di essere “pronto” a nuove sanzioni alla Russia, a quella che un reporter che gli poneva la domanda ha definito “seconda fase”.

Il presidente americano, grande appassionato di competizioni sportive, ha già assistito quest’anno alla finale del campionato di football americano, al SuperBowl, e alla finale della Coppa del Mondo per club FIFA.

Mentre lasciava la Casa Bianca per assistere alla finale maschile degli US Open nel Queens, a New York, il presidente Trump ha dichiarato di essere pronto a passare alla seconda fase delle sanzioni contro la Russia ma ha anche risposto alle domande sul Segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. Quando qualcuno gli ha chiesto se stesse “minacciando di andare in guerra con Chicago”, il presidente ha risposto: “Quando dici questo, cara, sono fake news. … Ascolta, stai zitta. … Non ascolti mai. Ecco perché sei di seconda categoria. Non andremo in guerra. Ripuliremo le nostre città. Le ripuliremo in modo che non uccidano cinque persone ogni fine settimana. Questa non è guerra”.