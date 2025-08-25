lunedì, 25 Agosto , 25

Inter, che esordio per Chivu: cinque gol al Torino e festa a San Siro

(Adnkronos) - Vittoria convincente per l'Inter all'esordio in...

Tajani, vertice telefonico con Usa e Paesi Ue: “Anche Papa chiede pace giusta in Ucraina”

(Adnkronos) - Continuano i dialoghi per la pace...

Regionali Toscana, Alessandro Tomasi è il candidato del centrodestra

(Adnkronos) - "Centrodestra unito e pronto a governare:...

trump:-“prima-o-poi”-incontrero-kim-jong-un
Trump: “prima o poi” incontrerò Kim Jong Un

Nel primo mandato ha già incontrato varie volte il dittatore nordcoreano

Washington, 25 ago. (askanews) – Nel corso di una conferenza stampa particolarmente eccentrica dallo Studio Ovale, il presidente Usa Donald Trump ha detto che incontrerà il dittatore nordcoreano Kim Jong Un “prima o poi”; lo aveva già visto varie volte nel suo primo mandato alla Casa Bianca, il primo storico incontro er stato sull’isola di Sentosa, a Singapore, il 12 giugno 2018. “Avete notato che da quando sono entrato in carica non avete avuto problemi con lui?” ha detto Trump ai giornalisti. “Sì, testa un sacco di missili, ha grandi capacità, glielo riconosco”.

