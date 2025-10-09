giovedì, 9 Ottobre , 25

Trump annuncia il ritorno del Columbus Day: “Legame speciale con l’Italia”. Meloni: “Grazie”

Femminicidio nel Pescarese, 69enne spara all’ex moglie in strada e la uccide

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 9 ottobre

Stelle cadenti il 10 ottobre, ultima chance per vedere le Draconidi

Trump proclama il Columbus Day e si ‘dichiara’ agli italiani: “Vi amiamo”. Meloni: “Le nostre Nazioni unite da un legame antico”

ROMA – “Il Columbus Day è tornato. Italiani vi amiamo”. Così Donald Trump ha firmato la proclamazione della festa nazionale che sarà celebrata il 13 ottobre. Con questa decisione, il presidente americano lancia la sua provocazione alla ‘cancel culture’ che aveva ‘preso di mira’ l’esploratore italiano.

Su X la presidente Giorgia Meloni, ha ringraziato pubblicamente Trump: “Ringrazio il Presidente degli Stati Uniti, per aver ripristinato il Columbus Day e per aver così ricordato che la storia non si cancella. E lo ringrazio per aver, in questa occasione, ribadito il legame antico che unisce le nostre due Nazioni e che entrambi intendiamo rafforzare, anche grazie al prezioso contributo dell’orgogliosa comunità italo-americana”, ha scritto la presidente del Consiglio.

