Trump: progressi con Putin, restano “pochi punti” da risolvere

Di Redazione-web

Il presidente Usa: abbiamo ottime possibilità di riuscirci

Roma, 16 ago. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha affermato che sono stati compiuti “molti progressi” durante i colloqui con il suo omologo russo Vladimir Putin in Alaska sul conflitto in Ucraina e che restano “pochi” punti da risolvere.”Abbiamo avuto un incontro estremamente produttivo e ci siamo trovati d’accordo su molti punti – ha detto – ne restano solo pochi, alcuni dei quali non sono molto importanti, ma uno di essi è probabilmente il più importante”, ha dichiarato senza fornire dettagli. Ha tuttavia sottolineato: “Non ci siamo ancora arrivati, ma abbiamo ottime possibilità di riuscirci”.

