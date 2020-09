Trump promette vaccino in tempi record, forse pronto a ottobre

(AGI) – Roma, 7 set. – Il presidente Usa, Donald Trump, ha usato la conferenza stampa del Labor Day alla Casa Bianca per rimarcare i risultati in campo economico della sua amministrazione, attaccare i rivali dem alle presidenziali, Joe Biden e Kamala Harris, e rilanciare le promesse di un vaccino “efficace e sicuro in tempi record”, forse disponibile sul mercato già ad ottobre. “Abbiamo la più grande e veloce ripresa dell’occupazione ed economica nella storia”, ha dichiarato Trump, promettendo “10 milioni di nuovi posti di lavoro nei primi 10 mesi del 2021”. Sottolineando di non parlare a scopi elettorali, il presidente ha poi ribadito che il vaccino Usa contro il Covid sarà sul mercato “a fine anno”,

