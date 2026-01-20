martedì, 20 Gennaio , 26

Nubifragi, mareggiate e burrasca: è massima allerta, le previsioni meteo

(Adnkronos) - E' massima allerta per maltempo sull'Italia,...

Trump e il post con l’Ai: in Groenlandia con Rubio, Vance e la bandiera Usa

(Adnkronos) - Nuova provocazione del presidente americano Donald...

Australian Open, oggi Sinner-Gaston – Diretta

(Adnkronos) - Esordio agli Australian Open 2026 per...

Groenlandia, Ue cerca unità: paesi divisi su risposta a Trump

(Adnkronos) - L'Unione Europea cerca una linea comune...
trump-pubblica-immagini-ia-con-la-bandiera-usa-in-groenlandia
Trump pubblica immagini IA con la bandiera Usa in Groenlandia

Trump pubblica immagini IA con la bandiera Usa in Groenlandia

AttualitàTrump pubblica immagini IA con la bandiera Usa in Groenlandia
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 20 gen. (askanews) – Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha pubblicato su Truth Social alcune immagini realizzate con l’intelligenza artificiale che mostrano la bandiera americana sovrapposta ai territori di Canada, Groenlandia e Venezuela.

In una prima immagine Trump è raffigurato nel suo ufficio alla Casa Bianca mentre mostra a leader europei una mappa in cui i territori di Canada, Groenlandia e Venezuela sono colorati con i colori della bandiera degli Stati uniti.

In una seconda immagine il presidente appare mentre colloca la bandiera statunitense sul territorio della Groenlandia, affiancato dal segretario di Stato Marco Rubio e dal vicepresidente JD Vance.

Nella foto compare anche una scritta secondo cui la Groenlandia sarebbe diventata territorio degli Stati uniti nel 2026.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.