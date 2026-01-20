trump-pubblica-immagini-ia-con-la-bandiera-usa-in-groenlandia

Roma, 20 gen. (askanews) – Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha pubblicato su Truth Social alcune immagini realizzate con l’intelligenza artificiale che mostrano la bandiera americana sovrapposta ai territori di Canada, Groenlandia e Venezuela.

In una prima immagine Trump è raffigurato nel suo ufficio alla Casa Bianca mentre mostra a leader europei una mappa in cui i territori di Canada, Groenlandia e Venezuela sono colorati con i colori della bandiera degli Stati uniti.

In una seconda immagine il presidente appare mentre colloca la bandiera statunitense sul territorio della Groenlandia, affiancato dal segretario di Stato Marco Rubio e dal vicepresidente JD Vance.

Nella foto compare anche una scritta secondo cui la Groenlandia sarebbe diventata territorio degli Stati uniti nel 2026.