Trump: Putin chiuda questa ridicola guerra o scatenerò tasse e sanzioni

Amo il popolo russo e ricordiamo Seconda Guerra Mondiale

Roma, 22 gen. (askanews) – Donald Trump ha esortato Vladimir Putin a porre fine velocemente alla “ridicola guerra” in corso da tre anni in Ucraina, minacciando in caso contrario di scatenare “tasse, tariffe e sanzioni su tutto ciò che viene venduto dalla Russia agli Stati Uniti e a vari altri Paesi coinvolti”. Nel suo messaggio su Truth social il presidente americano non ha fatto riferimento alla possibilità di aumentare gli aiuti militari a Kiev o autorizzare attacchi in maggiore profondità sul territorio russo con missili americani, ma ha affermato che il conflitto non potrà che peggiorare. Ha anche ricordato il ruolo dell’Unione Sovietica che ha portato alla vittoria nella Seconda Guerra Mondiale.

“Non sto cercando di danneggiare la Russia. Amo il popolo russo e ho sempre avuto un ottimo rapporto con il Presidente Putin, e questo nonostante la Russia, Russia, Russia della sinistra radicale. Non dobbiamo mai dimenticare che la Russia ci ha aiutato a vincere la Seconda Guerra Mondiale, perdendo quasi 60.000.000 di vite nel processo. Detto questo, farò un grande favore alla Russia, la cui economia sta fallendo, e al Presidente Putin. Si mettano d’accordo ora e fermino questa ridicola guerra!”: ha scritto Trump, invitando il capo del Cremlino a porre fine al conflitto che “NON FARÀ ALTRO CHE PEGGIORARE”.

“Se non troviamo un “accordo”, e in tempi brevi, non ho altra scelta che imporre alti livelli di tasse, tariffe e sanzioni su tutto ciò che viene venduto dalla Russia agli Stati Uniti e a vari altri Paesi coinvolti. Facciamo in modo che questa guerra, che non sarebbe mai iniziata se io fossi stato Presidente, finisca! Possiamo farlo con le buone o con le cattive – e le buone sono sempre meglio. È ora di “fare un accordo”. NON SI DEVONO PERDERE ALTRE VITE!!!”, scrive Trump.