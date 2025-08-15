venerdì, 15 Agosto , 25

Putin-Trump, incontro alle 21 italiane. Lavrov: “Presenteremo posizione chiara e comprensibile”

Trump-Putin, dalla prima volta di Amburgo ai summit in piedi: i precedenti

(Adnkronos) – Andrà in scena oggi, in Alaska, il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin. Fissato per le 21.30 (ora italiana), il summit tra presidenti di Usa e Russia potrebbe segnare una decisa svolta verso una tregua nella guerra in corso in Ucraina. Quella di oggi ad Anchorage sarà la settima volta del leader americano e del presidente russo, la prima dal ritorno del tycoon alla Casa Bianca. Ecco come sono andati gli altri sei incontri tra lo zar e il tycoon. 

Il primo incontro tra i presidenti ha avuto luogo il 7 luglio 2017, durante il vertice del G20 ad Amburgo. Invece dei previsti 30-45 minuti, i negoziati durarono 2 ore e 15 minuti. Donald Trump definì l’incontro con il presidente russo “straordinario”. 

Il 10 novembre 2017, a margine del vertice APEC a Da Nang, in Vietnam, Putin e Trump riuscirono quindi a parlare “in piedi” tre volte. 

I presidenti si incontrarono per la terza volta il 16 luglio 2018 a Helsinki. Comunicarono a tu per tu per più di due ore. Secondo Putin, i negoziati “si svolsero in un’atmosfera aperta e professionale” e Trump descrisse il dialogo come “profondamente produttivo”. 

Il successivo vertice su vasta scala avrebbe dovuto tenersi l’11 novembre 2018 a Parigi, ma le autorità francesi chiesero di annullare l’incontro. Putin e Trump hanno avuto una breve conversazione durante una colazione di lavoro all’Eliseo. Il 1° dicembre, i leader di Russia e Stati Uniti hanno avuto una breve conversazione informale “in piedi” a margine del vertice del G20. 

Il successivo incontro tra i presidenti si è svolto il 28 giugno 2019, a margine del vertice del G20 a Osaka. La conversazione è durata 1 ora e 20 minuti e, secondo Peskov, si è conclusa positivamente. 

 

