Trump-Putin, due ore di colloquio su tregua: “Guerra deve finire”

(Adnkronos) – La guerra tra Ucraina e Russia deve finire con una pace duratura. Donald Trump e Vladimir Putin allineati nella telefonata di oltre 2 ore. Il presidente degli Stati Uniti e il presidente russo si sono confrontati in particolare sulla tregua tra Kiev e Mosca, con Washington a mediare per una soluzione diplomatica.

Putin ha detto al presidente americano Donala Trump di essere ”disposto a collaborare con lui per la pace” in Ucraina, ha reso noto il Cremlino, secondo quanto riporta la Ria Novosti. Il Cremlino ha spiegato che verranno creati ”gruppi esperti americani e russi che lavoreranno per raggiungere un accordo di pace”.

I due interlocutori, secondo Mosca, ”hanno parlato di Ucraina”, ma anche ”della situazione in Medioriente e nella regione del Mar Rosso. Hanno affrontato una serie di questioni internazionali” nel loro colloquio.

Secondo quanto ha scritto su ‘X’ a telefonata ancora in corso Dan Scavino, vice capo di gabinetto della Casa Bianca, la conversazione “è andata molto bene”. Trump si aspetta di raggiungere una soluzione del conflitto in Ucraina “in un tempo molto breve”, ha detto la Casa Bianca. Identico il commento di fonti russe alla Cnn, secondo cui il colloquio è andato “molto bene”.

Le Nazioni Unite hanno definito ”importante” il colloquio esprimendo ”apprezzamento”. “Penso che il punto importante della telefonata” tra Putin e Trump ”sia che ha avuto luogo. E’ importante che le leadership negli Stati Uniti e nella Federazione Russa siano in contatto tra loro, e lo apprezziamo in tal senso”, ha detto il portavoce del Segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, Farhan Haq, in un briefing.